انتصاران وتعادل واحد في دوري النخبة لكرة اليد

انتصاران وتعادل واحد في دوري النخبة لكرة اليد
2025-04-15T16:52:40+00:00

شفق نيوز/ اختتمت، يوم الثلاثاء، مباريات الدور التاسع من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد بإقامة ثلاثة مواجهات.

وحقق فريق الكرخ الانتصار على ضيفه كربلاء في المباراة التي جرت بقاعة الأول بنتيجة 34 - 19.

كما فاز فريق نفط البصرة على مضيفه فريق المسيب في المباراة التي جرت بقاعة المعهد الفني المغلقة في المسيب بنتيجة 32 - 17.

وفي المباراة الأخيرة، تعادل فريقا نادي ديالى مع ضيفه الجيش في المباراة التي جرت بقاعة الأول بنتيجة 27 -27.

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