انتصاران وتعادل واحد في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ اختتمت، يوم الثلاثاء، مباريات الدور التاسع من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد بإقامة ثلاثة مواجهات.

وحقق فريق الكرخ الانتصار على ضيفه كربلاء في المباراة التي جرت بقاعة الأول بنتيجة 34 - 19.

كما فاز فريق نفط البصرة على مضيفه فريق المسيب في المباراة التي جرت بقاعة المعهد الفني المغلقة في المسيب بنتيجة 32 - 17.

وفي المباراة الأخيرة، تعادل فريقا نادي ديالى مع ضيفه الجيش في المباراة التي جرت بقاعة الأول بنتيجة 27 -27.