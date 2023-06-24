انتصاران وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، ثلاث مواجهات في الساعة الخامسة عصراً ضمن منافسات الجولة 33 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن فريق نادي كربلاء من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي الحدود بنتيجة 4-2، وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

وجاءت أهداف فريق كربلاء عن طريق، رضا فاضل في الدقيقة 25 و77، ومصطفى راضي في الدقيقة 31 وسامي هين في الدقيقة 48. بينما جاءت أهداف الحدود الأول عن طريق محمد اسويعيد في الدقيقة 42 ، والثاني في الدقيقة 50 عن طريق علي قاسم.

وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 45 بالمركز السابع ، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 43 بالمركز 12.

وفي المباراة الثانية فاز فريق نادي نوروز على مضيفه فريق نادي الديوانية بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جرى على ملعب نادي الزوراء بالعاصمة بغداد.

وسجل محمد قاسم نصيف هدف نوروز الأول في الدقيقة 45+1 من الشوط الاول ، وفي الدقيقة 65 جاء الهدف الثاني لنوروز عن طريق نزار محمود ، وفي الدقيقة 70 سجل نوروز هدفه الثالث عن طريق حسين عبد الواحد ، وسجل عبد القادر طارق هدف الديوانية الوحيد بالدقيقة 90-+2.

وبهذه النتيجة رفع الديوانية رصيده للنقطة 44 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 12 بالمركز الأخير.

وتعادل فريق نادي الكهرباء مع مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 2-2 ، جرت المباراة في ملعب ميسان الاولمبي. وسجل الكهرباء عن طريق داوودا غايي في الدقيقة 27، 69. وسجل لنفط ميسان سجاد جبار في الدقيقة 66 ، (90+3.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 55 بالمركز الرابع ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 44 بالمركز 11.