انتصاران وتعادل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على مضيفه نفط الوسط بنتيجة 1- 0، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 34 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء وهو الملعب المفترض لنفط الوسط، وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل جاء بالدقيقة 41 عن طريق حريستوفر جون، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وفي مباراة ثانية، تعادل فريق امانة بغداد مع ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 1-1 في مواجهة جرت أحداثها على ملعب الشعب الدولي.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل سجله اللاعب شافيو ماموني، في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني تمكن لاعب أمانة بغداد، من تعديل النتيجة بتسجيله هدف جاء عن طريق اللاعب محمد جفال في الدقيقة 55.

وفي مباراة ثالثة، جرت على ملعب الفيحاء في البصرة، فاز فريق القاسم، على مضيفه نفط البصرة بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق القاسم في الدقيقة 14 عن طريق سيف الدين ظاهر، وفي الشوط الثاني أضاف القاسم هدفاً ثانٍ عن طريق بير جيان ماري كن، ركلة جزاء نفذها بنجاح عند الدقيقة 75.