انتصاران وتعادل في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مواجهات كروية، يوم الاحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ففي المباراة الاولى التقى في ديربي كوردستان فريق نادي زاخو وضيفه اربيل، انتهى اللقاء لصالح زاخو 1-0، وسجل زاخو هدفه الوحيد في الدقيقة 65 عن طريق المحترف لوكاس سانتوس.

وفي المباراة الثانية ضيف فريق امانة بغداد على ملعبه فريق نادي سامراء، وانتهى اللقاء لصالح امانة بغداد2-0، وسجل امانة بغداد هدفه الاول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب جبار كريم في الدقيقة السادسة من الشوط الاول، وفي الدقيقة 67 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية لفريق امانة بغداد جاء منها الهدف الثاني عن طريق اللاعب رضا فاضل.

وعلى ملعب الفيحاء بالبصرة ضيف فريق نادي نفط البصرة فريق نادي الزوراء وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف.