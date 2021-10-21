انتصاران وتعادل في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مواجهات لكرة القدم، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز.

وجمعت المواجهة الاولى فريقا نادي الديوانية وضيفه نادي اربيل على ملعب الاول، وانتهى اللقاء بفوز الديوانية 3-1.

وعلى ملعب التاجي التقى فريقا نادي الزوراء ونادي سامراء، وانتهى اللقاء بفوز فريق الزوراء 1-0، وسجل منتظر محمد هدف الزوراء الوحيد من كرة ثابتة في الدقيقة الثامنة من الشوط الاول.

بينما ضيف فريق نادي امانة بغداد على ملعبه فريق نادي النفط، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2، وسجل رضا فاضل الهدف الاول لامانة بغداد في الدقيقة 12 من الشوط الاول وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 30 سجل النفط هدف التقليص عن طريق موسى عدنان، وسجل لاعب النفط محمد كريم هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 63 من زمن المباراة.