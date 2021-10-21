سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انتصاران وتعادل في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-21T14:15:30+0000
انتصاران وتعادل في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مواجهات لكرة القدم، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز.

وجمعت المواجهة الاولى فريقا نادي الديوانية وضيفه نادي اربيل على ملعب الاول، وانتهى اللقاء بفوز الديوانية 3-1.

وعلى ملعب التاجي التقى فريقا نادي الزوراء ونادي سامراء، وانتهى اللقاء بفوز فريق الزوراء 1-0، وسجل منتظر محمد هدف الزوراء الوحيد من كرة ثابتة في الدقيقة الثامنة من الشوط الاول.

بينما ضيف فريق نادي امانة بغداد على ملعبه فريق نادي النفط، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2، وسجل رضا فاضل الهدف الاول لامانة بغداد في الدقيقة 12 من الشوط الاول وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 30 سجل النفط هدف التقليص عن طريق موسى عدنان، وسجل لاعب النفط محمد كريم هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

related

تحديد موعد انطلاق دوري الصالات والشاطئية

Date: 2021-10-14 13:40:25
تحديد موعد انطلاق دوري الصالات والشاطئية

أربيل يربك حسابات الصناعات الكهربائية بفوز مهم في الممتاز

Date: 2021-07-14 18:47:27
أربيل يربك حسابات الصناعات الكهربائية بفوز مهم في الممتاز

فوزان للشرطة الكهرباء بدوري السلة الممتاز

Date: 2021-05-24 15:00:27
فوزان للشرطة الكهرباء بدوري السلة الممتاز

النفط يحقق فوزا مستحقاً على القاسم بالدوري الممتاز

Date: 2020-11-27 15:08:23
النفط يحقق فوزا مستحقاً على القاسم بالدوري الممتاز

أربيل يسمي مدرباً جديداً خلفاً للمستقيل رادان

Date: 2021-02-11 19:24:04
أربيل يسمي مدرباً جديداً خلفاً للمستقيل رادان

8 مواجهات في الجولة 19 لدوري كرة الصالات الممتاز وهذه النتائج

Date: 2021-03-30 17:56:33
8 مواجهات في الجولة 19 لدوري كرة الصالات الممتاز وهذه النتائج

بسبب دوري أبطال آسيا.. تغيير موعد لقاء الزوراء والصناعات

Date: 2021-04-08 14:20:34
بسبب دوري أبطال آسيا.. تغيير موعد لقاء الزوراء والصناعات

ارجاء نهائي بطولة الكأس حداداً على أرواح فاجعة الناصرية

Date: 2021-07-13 11:11:49
ارجاء نهائي بطولة الكأس حداداً على أرواح فاجعة الناصرية