انتصاران وتعادل في الدوري الممتاز لكرة الصالات

شفق نيوز/ تمكن فريقا مصافي الوسط والمرور من الفوز على منافسيهما، فيما تعادل فريق الشرطة، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات.

وحقق المرور فوزاً مهماً على الجيش بنتيجة 4-0، فيما فاز مصافي الوسط على ضيفه فريق الشرقية بنتيجة 3-0، في حين تعادل فريق الشرطة مع مضيفه غاز الجنوب 3-3.

وكان فريق نفط الوسط تغلب على أمانة بغداد بنتيجة 8-1، امس الاثنين، ضمن مباريات الجولة 14 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات، كما حقق فريق نفط البصرة الفوز على الشباب البصري بنتيجة 5-3 في المباراة التي جرت على قاعة نفط البصرة.