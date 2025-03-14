انتصاران وتعادل في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت عصر الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات الثلاث، أولاً عن فوز فريق المصافي، على ضيفه أمانة بغداد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق الحسين من تحقيق الفوز على ضيفه الصناعات الكهربائية بنتيجة ثقيلة حيث سجل أربعة واستقبل هدفاً واحداً، بينما تعادل الصناعة مع ضيفه الجولان، بهدف واحد لكل منهما.

وشهدت نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة 19 تعادل فريق نفط الوسط في المباراة الأولى مع ضيفه الرمادي سلباً من دون أهداف، كما تعادل البحري مع ضيفه ميسان إيجابياً بنتيجة 1-1، في الدوري الممتاز.