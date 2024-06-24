انتصاران وتعادلان في الدور المؤهل لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ جرت يوم الاثنين، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة للأدوار النهائية للدوري العراقي الممتاز المؤهلة لدوري نجوم العراق للموسم المقبل 2024-2025.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق بيشمركة السليمانية على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 1-0، وفوز فريق الگرمة على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 4-0.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق الاتصالات مع ضيفه فريق المصافي سلبياً من دون أهداف.

وتعادل فريق الجولان مع ضيفه فريق الرمادي إيجابيا بنتيجة 1-1، في آخر مباريات الجولة.