انتصاران وتعادلان بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ تمكن فريقان من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم من الفوز فيما تعادل آخران، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي امانة بغداد على فريق نادي الرمادي بنتيجة 1-0، وبنفس النتيجة فاز فريق البحري على الدفاع المدني 1-0.

فيما تعادل فريق نادي الاتصالات مع فريق نادي الصناعات الكهربائية بنتيجة 2-2، في حين تعادل فريق الحويجة مع البيشمركة سلبا 0-0.

ويتصدر فريق نادي امانة بغداد المجموعة الاولى بعد انتهاء الجولة السادسة برصيد 13 نقطة، يليه فريق نادي البيشمركة برصيد عشر نقاط، وبالمركز الثالث الصناعات الكهربائية برصيد عشر نقاط ويتخلف بالاهداف عن البيشمركة.