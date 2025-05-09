انتصاران مهمان في المربع الذهبي لدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة مباراتان في التجمع الأول للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة - المربع الذهبي.

وتقام منافسات التجمع الأول، في قاعة نادي الكوفة بمحافظة النجف.

وبعد مباراة ماراثونية حقق مصافي الشمال ثاني انتصاراته بتغلبه على الشرطة بثلاثة أشواط لاثنين بواقع (25-21) (18-25) (19-25) (25-23) (15-9) .

بينما استعاد غاز الجنوب في المباراة الثانية توازنه بانتصار على فريق أربيل بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-22) (25-23) (25-18).

وكان فريق مصافي الشمال، فاز بقمة المربع الذهبي على غاز الجنوب بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-20) (26-24) (25-18).