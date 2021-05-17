انتصاران لأربيل ونفط الوسط في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريقا أربيل ونفط الوسط، يوم الاثنين، الفوز على فريقي النفط ونفط البصرة بدوري الكرة الممتاز.

واقيمت المباراة الاولى على ملعب فرانسو حريري بين فريق نادي اربيل وضيفه فريق نادي النفط ، انتهى اللقاء لصالح اربيل 2-1.

سجل هدف اربيل الاول حيدر قهرمان في الدقيقة 58 ، وسجل شيركو كريم الهدف الثاني لاربيل في الدقيقة 81 من عمر اللقاء ، وسجل النفط هدف التقليص عن طريق احمد سرتيب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 35 بالمركز الثالث عشر وتجمد رصيد النفط عند النقطة 40 بالمركز الثامن.

وعلى ملعب الفيحاء بالبصرة التقى فريقا نادي نفط البصرة وضيفه نادي نفط الوسط ، انتهى اللقاء بفوز نفط الوسط 3-2. سجل نفط البصرة اولا في الدقيقة وائل عبد الحسن في الدقيقة 21 من زمن الشوط الاول ، وبعد اربع دقائق سجل لنفط الوسط محمود سليم زعتر هدف التعديل لفريقه.

وفي الدقيقة 52 سجل عبدالله عبد الامير الهدف الثاني لفريقه نفط الوسط، وسجل اياد سدير هدف ثالث لنفط الوسط في الدقيقة 90، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ومن ركلة جزاءسجل احمد سرتيب هدف التقليص الثاني لنفط البصرة .

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 53 بالمركز الخامس ، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 30 بالمركز الثاني عشر.