انتصاران للكرخ والشرطة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز/ حقق نادي الكرخ، مساء اليوم الثلاثاء، فوزاً مستحقاً على نادي الكهرباء بنتيجة (74-65) ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة، في المباراة التي جرت بقاعة نادي الكرخ المغلقة للالعاب الرياضية في بغداد.

فيما حقق فريق الشرطة لكرةِ السلة فوزاً مهماً على فريق التجارة بنتيجة 91-99 نقطة، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة السلة، في المباراة التي جرت على قاعة الشعب ببغداد.

ويخوض الشرطة مباراته المقبلة أمام فريق الكهرباء، وبعدها سيدخل لخوض مباريات دور الثمانية، التي سيحدد موعدها الاتحاد العراقي لكرة السلة.