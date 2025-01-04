انتصاران لكربلاء والجيش في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ حقق فريقا كربلاء والجيش، يوم السبت، الفوز في ختام الجولة العاشرة لدوري النخبة العراقي لكرة اليد 2025-2024 .

وتمكن فريق كربلاء من تحقيق الفوز على مضيفه فريق ذي قار بنتيجة (28 - 23)، وجرت المباراة في قاعة ذي قار المغلقة.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الجيش على ضيفه فريق القاسم بنتيجة (35 - 32)، وجرت المباراة في قاعة الجيش المغلقة في بغداد.‏

وتصدر نادي الكرخ بعد انتهاء الجولة العاشرة ترتيب فرق دوري النخبة للرجال بكرة اليد برصيد 27 نقطة، وجاء في الوصافة نادي الجيش بنفس وصيد الكرخ لكن بفارق الأهداف، ثم نادي الحشد الشعبي بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة، ثم نادي الشرطة بالمركز الرابع برصيد 21 ‏نقطة ، يليه نادي ديالى بالمركز الخامس بنفس رصيد الشرطة لكن بفارق الأهداف، ثم نادي نفط البصرة برصيد 18 نقطة في المركز السادس، وحل نادي كربلاء بالمركز السابع بنفس رصيد نفط البصرة لكن بفارق الأهداف.