انتصاران في محترفي الصالات وانطلاق الجولة 14 الثلاثاء

شفق نيوز- بغداد

شهد دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات، مساء الجمعة، فوز فريق الجيش على الدفاع الجوي ودجلة الجامعة على غاز الجنوب ضمن منافسات الجولة 13 للدوري.

وفي تفاصيل المباراة الأولى، حقق فريق الجيش فوزاً سهلاً على الدفاع الجوي بخماسية نظيفة، وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش في العاصمة بغداد، في لقاء شهد حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ونائب رئيس لجنة الصالات والشاطئية زياد شامل لمتابعة سير منافسات الدوري بجولته 13.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق دجلة الجامعة على فريق غاز الجنوب بنتيجة (4 - 1) ضمن المنافسات ذاتها في المباراة التي جرت في قاعة الأول ببغداد.

وحددت لجنة الصالات يوم الثلاثاء المقبل موعداً لانطلاق مباريات الجولة 14 من منافسات دوري المحترفين لكرة الصالات بإقامة ثمان مباريات في قاعات بغداد وعدد من المحافظات العراقية.