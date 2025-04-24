انتصاران في كأس العراق لـ"المؤسسات والشركات لكرة الصالات"

انتصاران في كأس العراق لـ"المؤسسات والشركات لكرة الصالات"
2025-04-24T16:50:56+00:00

شفق نيوز/ شهد اليوم الخامس من بطولة كأس العراق للمؤسسات والشركات لكرة الصالات، التي ينظمها اتحاد الشركات الرياضي العراقي، مواجهات مثيرة بين الفرق المشاركة في البطولة .

وتمكن فريق شركة نفط البصرة من تحقيق فوز صعب على شركة البرهم بنتيجة 5-4، في لقاء تميز بوفرة الاهداف والندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وفي المواجهة الثانية، فرض فريق شركة مصافي الجنوب سيطرته على مجريات اللعب وحقق فوزاً سهلاً على شركة الموانئ العراقية بنتيجة 4-1، ليواصل عروضه القوية في البطولة.

وتتواصل منافسات البطولة وسط أجواء رياضية حماسية، في ظل التنظيم المميز من قبل اتحاد الشركات الرياضي العراقي.

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