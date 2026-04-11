انتصاران في دوري النخبة لكرة اليد.. والحشد ينفرد بالصدارة

شفق نيوز- بغداد

جرت، مساء اليوم السبت، مباراتان ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري النخبة العراقي لكرة اليد لموسم 2025-2026.

وفي المباراة الأولى، فاز فريق نفط البصرة على ضيفه السليمانية بفارق هدفين، بنتيجة 28-26.

وفي المباراة الثانية، اعتُبر فريق بلدية البصرة فائزاً على الفتوة الموصلي بنتيجة 15-0، لعدم حضور الأخير.

وقال المنسق الإعلامي، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، إن فريق الحشد الشعبي يتصدر حالياً ترتيب فرق دوري النخبة برصيد 30 نقطة، يليه ديالى في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، والجيش ثالثاً برصيد 24 نقطة.

وأضاف أن الدوري العراقي لكرة اليد من المقرر أن يختتم في 28 نيسان الجاري، بحسب الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات.

وتتواصل منافسات المرحلة الثانية يوم الاثنين المقبل، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريق الكوت مع ضيفه السليمانية، فيما يلتقي في الثانية فريق الجيش مع ضيفه ديالى.