انتصاران في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/جرت اليوم السبت مباراتان ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري النخبة العراقي لكرة اليد.

وبين اصحاب الارض والجمهور ديالى وضيفه فريق نادي الجيش، فاز الفريق الضيف بفارق هدفين وبنتيجة 29-27 هدف في المباراة التي جرت على قاعة ديالى.

وفي المباراة الثانية التي جرت في الناصرية بين فريقي نادي ذي قار وضيفه نادي نفط الوسط والتي انتهت بفوز فريق نفط الوسط بفارق هدف واحد، بنتيجة 24-23 هدف.

وكانت قمة دوري اليد، جمعت أمس الجمعة نادي الحشد الشعبي مع مضيفه نادي الكرخ، تمكن نادي الحشد من تحقيق فوزاً مثيرا على الكرخ بنتيجة 31 مقابل 26 في اقوى مباريات الدوري منذ بدء انطلاقه.