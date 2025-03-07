انتصاران في دوري الصالات والأمطار توقف دورياتِ الفئات العمريّة

شفق نيوز/ جرت يوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة 26 لدوري المحترفين لكرة الصالات، وأسفرت عن فوز الدفاع الجوي على آليات الشرطة بنتيجة 5 - 4، وفوز جامعة دجلة على الشرطة بنتيجة 3 - 1.

الى ذلك قررت لجنة المسابقاتِ في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، تأجيل جميع مباريات دورياتِ الفئات العمريّة (14 سنة و16 سنة و17 سنة و19 سنة و21 سنة) المُقررة يوم غدٍ السبت إلى إشعارٍ آخر.

وجاء قرار التأجيل بسببِ سوءِ الأحوالِ الجويّة وهطول الأمطار الغزيرة، على أن يتم تحديد الموعد الجديد لإقامة المباريات لاحقاً.