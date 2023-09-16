انتصاران في الجولة الأولى لبطولة الجمهورية لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، مباراتان ضمن منافسات الجولة الاولى لبطولة الجمهورية لكرة القدم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فريق منتخب بغداد الكرخ فاز في المباراة الاولى على منتخب واسط بنتيجة 4-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية المقامة منافساتها في اربيل.

وأضاف مراسلنا أنه، في المباراة الثانية ضمن المجموعة الاولى التي تجري منافساتها في كركوك، تمكن منتخب كركوك من تحقيق الفوز على فريق نينوى بنتيجة 1-0.

وكان فريق منتخب صلاح الدين فاز على منتخب اربيل بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تقام منافساتها في اربيل .

يذكر ان منتخب النجف أعلن انسحابه رسمياً من البطولة بسبب تواجد أغلب لاعبيه مع فريقي النجف ونفط الوسط، ولم تتمكن ادارة الناديين من تعويضهم، ما دعا إلى الانسحاب بشكل رسمي.

وتمكن منتخب كربلاء أمس الجمعة، من تحقيق الفوز على منتخب بغداد الرصافة بنتيجة 3-0 في انطلاق مباريات المجموعة الاولى لنهائي بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات لكرة القدم.