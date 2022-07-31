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انتصاران جديدان للعراق في بطولة العالم للتايكواندو ببلغاريا

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-31T12:42:35+0000
انتصاران جديدان للعراق في بطولة العالم للتايكواندو ببلغاريا

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للتايكواندو، يوم الاحد، انتصارين ضمن منافسات بطولة العالم للعبة المقامة في بلغاريا.

وفاز اللاعب العراقي هارون عبد الله اليوم على منافسه السوري بجولتين دون رد بوزن 57 كغم، كما تمكن اللاعب العراقي حسين جلال من الفوز على لاعب من صربيا وزن 49 كغم بنتيجة شوطين لشوط واحد، في بطولة العالم للتايكواندو الجارية في بلغاريا.

وكان اللاعب العراقي ‫رضا حسين قد تمكن من تحقيق الفوز على اللاعب الصربي مومير رنيتش ضمن أولى المواجهات لفئة الشباب المقامة حاليا في العاصمة صوفيا، وعاد رضا حسين ليخسر أمام اللاعب الأمريكي دومونيجيز، ليودع بطولة العالم للتايكوندو للشباب من دور الـ16.

‫يذكر ان المنافسات العالمية تتواصل في بلغاريا بمشاركة لاعبي المنتخب العراقي.

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