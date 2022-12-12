قدمت المنتخبات العربية إنجازات جيدة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم وخاصة بعدما حققه منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، فما هي انتصارات العرب في المونديال؟

حرصت المنتخبات العربية على أن تضع بصمتها في كأس العالم لكرة القدم، وقدم العرب انتصارات في تاريخ المونديال. لم ينجح أي منتخب عربي في الفوز بلقب كأس العالم، ولكنها قدمت أداء أكثر من رائع وأثبتت أن لديها مجموعة ممتازة من اللاعبين. على مر العصور، لم تمر أي نسخة في تاريخ كأس العالم بدون أن يكون بها منتخب عربي واحد على الأقل. فهذا ما يرفع من مدى اهتمامنا نحن المشجعين بهذه البطولة. فوق ذلك، فإن أي منتخب عربي يشارك في كأس العالم، فهو يحظى بدعم جماهيري من كافة الدول العربية. فهو لا يلعب فقط باسم بلده، بل يلعب باسم الكرة العربية. فما هي انتصارات المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم؟

أبرز نجاحات العرب في تاريخ المونديال

كان فوز منتخب المغرب على منتخب البرتغال في كأس العالم 1986 بثلاثة أهداف واحدة من الإنجازات التي لم ينساها التاريخ. في كأس العالم قطر 2022، لم يخطر ببال الغالبية العظمى من خبراء ومشجعي كرة القدم على مستوى العالم أن تصل المغرب إلى الدور ربع نهائي المونديال. هذا إنجاز كبير على مستوى المنتخبات العربية في تاريخ المونديال والذي نأمل أن يتكرر بشكل دوري في كافة نسخ كأس العالم القادمة.

فوز السعودية على الأرجنتين في دور المجموعات في مونديال قطر أيضًا كانت أحد المفاجآت البارزة في هذه النسخة من البطولة. فلم يكن أحد يصدق أن تفوز السعودية على المنتخب الأرجنتيني بعد أن كانت متأخرة بالنتيجة بهدف واحد لتقلب الهزيمة إلى فوز. راهن الكثير على فوز الأرجنتين، والقليل على فوز السعودية من خلال مواقع مراهنات كرة القدم على الإنترنت. فهذه المواقع توفر لمشجعي كرة القدم وضع توقعاتهم حول نتائج المباريات والحصول على جوائز نقدية إذا تحققت هذه التوقعات. فازت السعودية بهذه المباراة وفاز أيضًا من راهن على فوزها، وخسرت الأرجنتين تلك المباراة وخسر معها من راهن على فوزها.

إنجازات المنتخبات العربية في مونديال قطر

كانت نسخة كأس العالم في قطر هي الأبرز من حيث عدد الانتصارات التي حققتها المنتخبات العربية في بطولة واحدة. ففي هذه البطولة، شاركت أربعة منتخبات عربية هي قطر والمغرب والسعودية وتونس. البلد المضيف، قطر، لم تتمكن من تحقيق أي انتصار في دور المجموعات حيث خسرت من الإكوادور بهدفين في المباراة الافتتاحية، وخسرت من السنغال بثلاثة أهداف لهدف واختتمت مشاركاتها في المونديال بهزيمة من هولندا بهدفين.

السعودية: حققت السعودية فوزًا مستحقًا في مبارياتها الأولى في دور المجموعات بهدفين لهدف على منتخب الأرجنتين. مع ذلك، لم تتمكن السعودية من تجاوز دور المجموعات وودعت البطولة مبكرًا مع قطر.

تونس: واجهت تونس منتخب الدنمارك في أولى مبارياتها في دور المجموعات وحققت تعادل جيد وحصلت على نقطة في رصيدها، ولكنها خسرت أمام أستراليا في المباراة الثانية. مع ذلك، تونس تفوز على فرنسا حاملة اللقب وتودع المونديال مرفوعة الرأس بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

المغرب: حققت المغرب أبرز انتصارات المنتخبات العربية في المونديال في كأس العالم 2022 في قطر. في المباراة الأولى في دور المجموعات، واجهت المغرب وصيف النسخة السابقة من كأس العالم، كرواتيا. في المباراة الثانية، فازت المغرب على بلجيكا بهدفين نظيفين، وفي المباراة الأخيرة فازت على منتخب كندا بهدفين لهدف. بهذا صعدت المغرب لدور ثمن النهائي برصيد 7 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة كإنجاز لم يحدث من قبل في التاريخ.

في دور ثمن النهائي، واجهت المغرب منتخب إسبانيا حيث كان من المنتخبات المرشحة للفوز باللقب. قدمت المغرب أداء قوى وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ، وتمكنت المغرب من الفوز بضربات الترجيح لتصعد بذلك لدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخها ولأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية.

لم تتوقف المغرب عن ذلك الحد، بل واجهت البرتغال في دور ربع نهائي كأس العالم في مباراة مثيرة وقوية حيث استطاعت المغرب إقصاء المنتخب البرتغالي من البطولة بالفوز بنتيجة هدف نظيف. بهذا، تأهلت المغرب للدور نصف النهائي أيضًا لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ المنتحبات العربية.

إنجازات العرب في تاريخ المونديال

في النسخ السابقة من كأس العالم، حققت المنتخبات العربية بعض الإنتصارات في تاريخ المونديال. هنا، نرصد لكم أهم إنجازات المنتخبات العربية في كأس العالم حسب كل منتخب عربي وفي كافة بطولات كأس العالم السابقة.

إنجازات منتخب السعودية في كأس العالم

كانت أولى مشاركات السعودية في المونديال في عام 1998 حيث حققت أكبر إنجازاتها في البطولة. فلقد فازت السعودية على منتخب بلجيكا بهدف نظيف في دور المجموعات، وفازت على المعرب بهدفين لهدف لتصعد لدور ثمن النهائي في تلك البطولة كإنجاز تاريخي بالنسبة لها لم يتكرر حتى الآن. حققت السعودية أيضًا انتصارًا في كأس العالم روسيا 2018 على منتخب مصر بهدفين لهدف أيضًا.

انتصارات منتخب المغرب في كأس العالم

قبل مونديال قطر 2022، حققت المغرب بعض الإنتصارات البارزة في تاريخ كأس العالم. ففي نسخة 1986، فازت المغرب على البرتغال بثلاثة أهداف لهدف. في مونديال 1998، فازت المغرب أيضًا على منتخب اسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

انتصارات منتخب تونس في كأس العالم

كان لمنتخب تونس نصيب أيضًا في إنجازات العرب في المونديال حيث حققت فوزين. الأول كان في مونديال 1978 عندما تغلبت على المكسيك بثلاثة أهداف لهدف. الفوز الثاني كان على منتخب بنما في كأس العالم روسيا 2018 بنتيجة هدفين لهدف.

إنتصارات منتخب الجزائز في كأس العالم

لم تتأهل الجزائز للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، ولكنها حققت رصيد كبير من انتصارات العرب في كأس العالم بواقع 3 انتصارات. في كأس العالم 1982، فازت الجزائر على ألمانيا بهدفين لهدف، وفي نفس البطولة فازت على منتخب تشيلي بثلاثة أهداف لهدفين. في عام 2014، فازت الجزائر على اليابان بأربعة أهداف لهدفين.

بالنسبة للمنتخبات العربية الأخرى التي سبق لها المشاركة في كأس العالم، فهي لم تحقق أي إنتصارات على الإطلاق في تاريخ البطولة، وكلنا أمل في أن تنجح المنتخبات العربية في كافة البطولات الدولية.