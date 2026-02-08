انتشار أمني مكثف أمام اللجنة الأولمبية بعد دعوات لتظاهرات نادي الحشد

شفق نيوز- بغداد

انتشر عناصر من القوات الأمنية والحشد الشعبي، يوم الأحد، أمام مقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في شارع فلسطين، تحسبّباً لخروج تظاهرات دعا إليها منتسبو نادي الحشد الشعبي، على خلفية قرار حل الهيئة الإدارية للنادي.

ووجّهت الإدارة السابقة للنادي، توجيهات وأوامر بالتظاهر صباح يوم الاثنين، حيث ستشمل التظاهرات المقررة منتسبي النادي في بغداد وأفرع النادي في عدد من المحافظات "بهدف حماية النادي واعتراضاً على حل إدارته وتشكيل إدارة جديدة".

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، كشف أمس السبت، عن تعرّضه لتهديدات عديدة على خلفية قرار حل الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي.

وجرت في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء الماضي، انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي لكرة القدم، في وقت أعربت فيه الإدارة السابقة للنادي عن رفضها لقرار اللجنة الأولمبية العراقية بحلها، وبينما وصفت الخطوة بأنها "نهج انتقامي" وممارسات "لا تمت للقانون بصلة"، دعت إلى "عدم الالتفات لمثل هذه القرارات".

وأسفرت انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي عن تسمية علي حميد رئيساً للنادي، ومحمد قاسم نائباً للرئيس، وأحمد خليل أميناً للسر، وأحمد ياسر أميناً للمالية، والأعضاء كل من مالك فاضل، ومحمد تقي، وسعد صاحي، وعقيل علي، وأمير محمد.

من جهتها، أعربت الإدارة السابقة للنادي برئاسة خالد كبيان عن "بالغ استنكارها ورفضها القاطع" للقرار الصادر عن اللجنة الأولمبية العراقية والمتضمن حل الهيئة الإدارية للنادي "دون مسوّغ قانوني واضح أو مبرر مشروع".