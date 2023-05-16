انتر ميلان يتجاوز غريمه اللدود ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

2023-05-16T20:51:57.000000Z

شفق نيوز/ بلغ نادي إنتر الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن جدد فوزه على ميلان بتغلبه عليه بهدف دون مقابل الثلاثاء في إياب نصف النهائي.

وكان إنتر فاز ذهاباً بهدفين نظيفين وتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد بفوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-صفر.

وسجّل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74 ليبلغ إنتر أول نهائي له في البطولة منذ 13 عاماً.

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