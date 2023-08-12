انتخاب هيئة إدارية لنادي النجف لأربع سنوات مقبلة

شفق نيوز/ عقدت الهيئة العامة لنادي النجف الرياضي، يوم السبت، في قاعة المؤتمرات الكبرى لكلية التربية المختلطة مؤتمرها الانتخابي لانتخاب هيئة إدارية تقود النادي لدورة انتخابية تمتد لأربع سنوات حسب القانون النافذ رقم 18 لسنة 1986 المعدل.

وبعد اكتمال النصاب أعلن عبد الغني شهد عن حل الهيئة المؤقتة وبدأت بعدها عملية التصويت للمرشحين الـ18 وأسفرت عن النتائج التالية بعد تصويت 327 من أصل مجموع أعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 471 عضواً واحتساب العتبة الانتخابية بـ165 صوتاً عن فوز سبعة مرشحين بعضوية الهيئة الإدارية بعد اجتيازهم العتبة الانتخابية وهم :

1.علي هاشم 202 صوتين

2.عباس مهدي 192 صوتاً

3. رحيم جاسم 183 صوتاً

4. علي نايف 176 صوتاً

5. فلاح حسن 169 صوتاً

6. فاضل محمد 167 صوتاً

7.باسل الصائغ 165 صوتاً

وجرت الانتخابات بإشراف ممثلي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية متمثلة باسم جمال وعلاء جابر ورئيس ممثلية اللجنة الاولمبية في النجف محمد راهي وعضو الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم رحيم لفتة ورئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم علي جابر وممثلي نقابة المحامين في النجف.