انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي نفط الوسط

شفق نيوز- بغداد

أجرى نادي نفط الوسط الرياضي مؤتمره الانتخابي اليوم السبت، في محافظة النجف، في أجواء ديمقراطية وشفافة بحضور شخصيات رياضية وإعلامية.

وأسفرت النتائج عن انتخاب هيئة إدارية جديدة ستقود النادي خلال الدورة القادمة لمدة 4 سنوات.

وكانت نتائج الانتخابات كما يلي: ماجد عبد الرضا الكناني رئيساً للنادي، هيثم عباس بعيوي نائباً، سعد كاظم عباس أميناً للسر، حسن جواد جبر، أميناً مالياً.

كما أسفرت عن فوز كل أحمد محمد فاضل، وعلي جبار، وعلي فالح، وحسن صبر، وسالم عودة، وزيد عباس بعيوي، بعضوية النادي.