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انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي شهربان في ديالى

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-14T12:59:39+0000
انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي شهربان في ديالى

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الجديد لنادي شهربان الرياضي، حارث أحمد التميمي، عن انتخاب هيئة إدارية جديدة للنادي.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، ان "الانتخابات أقيمت في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة وبحضور ممثلين عن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وجرت وفقاً للضوابط واللوائح الرياضية المعتمدة".

وبين أن "نتائج الانتخابات أسفرت عن فوزنا برئاسة نادي شهربان، وحسن جاسم نائباً، وليث إسماعيل أميناً للسر، ويوسف طاهر أميناً مالياً، وعضوية كل من احمد عدنان، ومحمد صالح، وخضير جواد".

وأضاف ان "الانتخابات جرت بأجواء ديمقراطية نزيهة وبحضور المعنيين بالانتخابات".

ونادي شهربان هو أحد أندية الدوري العراقي لكرة القدم من الدرجة الثانية، ويمتلك فرقاً للألعاب الجماعية والفردية تنافس في الدوريات الممتازة وترفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الرياضية بشكل دائم.

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