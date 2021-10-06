انتخاب هيئة ادارية جديدة لنادي نفط ميسان

شفق نيوز/ أجرى نادي نفط ميسان الرياضي، مساء يوم الاربعاء، انتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة لتقود النادي.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الانتخابات جرت وسط اجواء ديمقراطية جمعت الهيئة العامة للنادي بحضور العديد من الشخصيات الرياضية، وذلك في قاعة معهد التدريب النفطي وسط محافظة ميسان، وتمخضت عن مجلس إدارة جديد يقود النادي للدورة الانتخابية المقبلة.

واشار الى ان الرئيس السابق للنادي يحيى زغير، انسحب من الترشح في هذه الانتخابات لكونه يشغل منصب عضو في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ولا يحق له الجمع بين منصبين.

وبين ان 11 مرشحاً تنافسوا للفوز بعضوية الهيئة الادارية، وفاز عشرة، احمد سالم رئيساً للنادي، وسيف الدين سعدون نائباً للرئيس، ومحمد حسين اميناً للسر، ويوسف وعبد الحسين اميناً مالياً.

فيما فاز بعضوية الهيئة الادارية، حسنين عيسى، وخالد واهم، وعلي داود، وسيف عبد الحسين، ومهند داود، ومحمد علي زاير.