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انتخاب عقيل حميد رئيسا للمكتب التنفيذي للجنة البارالمبية

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-29T19:38:49+0000
انتخاب عقيل حميد رئيسا للمكتب التنفيذي للجنة البارالمبية

شفق نيوز/ اختتم مساء يوم السبت المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي الجديد للجنة البارالمبية الوطنية العراقية في العاصمة بغداد.

واسفرت نتائج الانتخابات عن النتائج التالية وكما موضحة في لائحة الانتخابات المعلنة رسميا عن اللجنة الانتخابية  وحسب المناصب: 

رئيس اللجنة د. عقيل حميد 23 صوتا 

النائب الاول سمير علي لطيف 22 صوتا 

النائب الثاني فرست شالي 23 صوتا 

الامين العام كوثر حسين 5 أصوات 

الأمين المالي عبيد الغزي 23 صوتا 

عضو  د. أحمد العاني 21 صوتا 

عضو  سعد عبد المجيد 23 صوتا 

عضو مجلي عودة 23 صوتا 

عضو مهدي باقر 23 صوتا 

عضو  علي حميد  19صورة

وجرت الانتخابات باشراف اللجنة الانتخابية برئاسة المستشار القانوني الاستاذ علي الجوراني، وعضوية كل من ممثل وزارة الشباب والرياضة المدير العام في الوزارة وصفي كريم عباس، ونشأت عزير عباس عن وزارة الشباب والرياضة، والمستشار القانوني علي عبد الزهرة، والمستشار القانوني حسين نايف هاتف، ومحمد عباس مكي السلامي المدير التنفيذي مقررا.

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