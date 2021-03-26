انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ انتهت انتخابات رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية بحضور الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي وإشراف اللجنة القضائية.

وأسفرت نتائج الاعضاء عن فوز كل من؛ عادل عيدان وجميل عزيز، هيردا رؤوف، بختيار فريق رسول، حسين العميدي، باسم احمد محمد وإبراهيم البهادلي.

وكانت انتخابات المناصب الرئيسية للجنة الاولمبية العراقية التي سبقت انتخاب الأعضاء أسفرت عن انتخاب رعد حمودي رئيسا بـ19 صوتاً، اياد نجف نائباً أول بـ26 صوتاً، وحيدر الجميلي نائباً ثانياً بـ21 صوتاً، وأحمد حنون نائباً ثالثاً بـ19 صوتاً.

ورعد حمودي العارضي رئيساً للجنة الأولمبية العراقية منذ الرابع من نيسان/ إبريل 2009 بعد أن كان يشغل رئاسة للهيئة الإدارية لنادي الشرطة.

وحمودي هو حارس المرمى السابق لمنتخب العراق لكرة القدم يعتبره أغلب النقاد في العراق أفضل حارس مرمى بتاريخ الكرة العراقية.