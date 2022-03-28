انتخاب عراقي نائباً لرئيس اتحاد المصارعة العربي

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم، يوم الإثنين، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمصارعة.

وجرت الانتخابات على هامش بطولة العرب بالمصارعة للشباب والناشئين الجارية احداثها في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

وقال عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، إن "انتخابي هو فوز للعراق لأن منصب نائب الرئيس هو منصب مهم سنخدم من خلاله المصارعة العراقية".

واوضح، أنه "فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة بعد كسب ثقة اغلب اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي كما فاز التونسي كمال أبو عزيزة بمنصب الرئيس".

وتتواصل لليوم الثاني نزالات البطولة العربية للناشئين والشباب في السعودية بمشاركة 12 دولة عربية بضمنها العراق .