انتخاب عدي عواد رئيسا لنادي واحد حزيران الرياضي في كركوك

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، انتخابات نادي واحد حزيران الرياضي في كركوك لاختيار الهيئة الإدارية الجديدة للنادي لأربع سنوات مقبلة وفق قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 ‏المعدل النافذ رقم 37 ‏ لسنة 1988.

وأقيمت الانتخابات في منتدى الثقافة والفنون ‏التابع لمديرية شباب ورياضة كركوك.

‏وجرت الانتخابات بإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ‏من خلال اللجنة الرسمية المشكلة المؤلفة من: أسعد رزيج ‏سمير رئيس لجنة الانتخابات، وعلاء جبار ممثل اللجنة الأولمبية، ومرتضى علاء جبار عضو لجنة، ورواء رحمن عبد، خبيراً قانونياً.

وحضر الانتخابات 39 عضو هيئة عامة من أصل 60 ليكتمل النصاب وتجرى الانتخابات.

وبعد اجراء التصويت تم انتخاب عدي عواد صهبان رئيسا، ومحمد علي طراد نائبا، ومحمد رشيد مجيد أميناً للسر، وعمر عبدالله منصور أميناً مالياً، والاعضاء، محمود أسامة ثائر، وحسن مزهر شنون، وأمير شاكر، وفهد ستار بكر، و آلان عبد الخالق.