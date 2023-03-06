انتخاب عدي عواد رئيساً لاتحاد السباحة في كركوك

شفق نيوز / انتخب الاتحاد الفرعي للسباحة والرياضات المائية في كركوك، عدي عواد رئيساً له، وذلك بإشراف لجنة من الاتحاد المركزي للسباحة والألعاب المائية.

وقال عواد، لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات جرت وفق القانون الرياضي المعتمد، وبإشراف مباشر من الاتحاد المركزي، وقانوني متخصص في الانتخابات".

وأضاف أن "الانتخابات شهدت أيضاً اختيار أحمد ريسان أميناً للسر، وعلي صبري أميناً للمال"، مؤكداً أن "تسنمه لمنصب الرئاسة سيستمر مدة أربع سنوات مقبلة".

وتابع عواد: "هدفنا سيكون تطوير اللعبة في كركوك بشكل خاص، وفي العراق بشكل عام".

يذكر أن سباحاً من كركوك يدعى "كرار علي" حقق ذهبيتين للعراق في بطولة الأندية العربية التي جرت في دبي مؤخراً.