انتخاب طالب عبود رئيساً لنادي النفط

شفق نيوز/ فاز حسين طالب عبود، يوم الاثنين، برئاسة نادي النفط للسنوات الأربع القادمة، خلال انتخابات إدارة النادي التي أقيمت بالعاصمة بغداد، باشراف اللجنة الأولمبية العراقية.

وأسفرت نتائج الانتخابات، عن فوز جليل فرحان أحمد، بمنصب نائب الرئيس، ومشتاق كاظم أميناً للسر، وحسين زاهر أميناً مالياً، وكل من الأعضاء عادل حسين وشاكر عبود وشوقي كاظم وكريم حنتوك وفلاح عبدالزهرة.

وتألفت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادي النفط الرياضي، من عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية خليل ياسين "مشرفاً عاماً"، ومصطفى جبار علك "رئيساً للجنة"، وليث خضر جاسم "نائباً للرئيس"، وعضوية كل من علاء جبار يوسف، وأسعد ارزيج، وفراس سهم كاظم.