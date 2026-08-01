شفق نيوز- اربيل

انتخب المؤتمر الانتخابي لاتحاد التنس في محافظة أربيل باقليم كوردستان، يوم السبت، سيروان طه عثمان رئيساً للاتحاد، إلى جانب انتخاب عضوين لمجلس الإدارة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر الانتخابي أسفر عن انتخاب سيروان طه عثمان رئيساً لاتحاد تنس أربيل، فيما فاز كل من ضمير محمد طاهر وهيف فيصل مجيد بعضوية مجلس الإدارة.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن الانتخابات جرت بإشراف اللجنة الانتخابية، وممثلية اللجنة الأولمبية في أربيل، ومديرية التربية البدنية والرياضة، وبحضور نائب رئيس الاتحاد العراقي للتنس سعيد خليل، مؤكداً أنها أُجريت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأضاف أن الاتحاد العراقي للتنس يتمنى التوفيق للرئيس المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، بما يسهم في تطوير لعبة التنس في محافظة أربيل وتعزيز مسيرتها الرياضية.

كما أعرب مجلس إدارة الاتحاد العراقي للتنس عن شكره لرئيس اتحاد تنس أربيل السابق كمال عبد الله، تقديراً لجهوده وإسهاماته في خدمة وتطوير اللعبة خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد.