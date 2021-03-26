انتخاب رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية للدورة الرابعة توالياً

شفق نيوز/ انتخب رعد حمودي رئيساً للجنة الاولمبية العراقية مجدداً، بعد أن جرت انتخابات المناصب الرئيسية للجنة بحضور الجمعية العمومية للمكتب التنفيذي وإشراف للجنة القضائية.

وأسفرت النتائج عن فوز، رعد حمودي رئيسا بـ19 صوتاً، اياد نجف نائباً أول بـ26 صوتاً، وحيدر الجميلي نائباً ثانياً بـ21 صوتاً، واحمد حنون نائباً ثالثاً بـ19 صوتاً.

ورعد حمودي العارضي رئيساً للجنة الأولمبية العراقية منذ الرابع من نيسان/ إبريل 2009 بعد أن كان يشغل رئاسة للهيئة الإدارية لنادي الشرطة.

وحمودي هو حارس المرمى السابق لمنتخب العراق لكرة القدم يعتبره أغلب النقاد في العراق أفضل حارس مرمى بتاريخ الكرة العراقية.