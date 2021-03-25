انتخاب خمسة "خبراء" بينهم رعد حمودي للاولمبية العراقية

شفق نيوز/ أسفرت نتائج المؤتمر الإنتخابي لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقي بعد فرز الأصوات الحاسمة للشخصيات المميزة (الخبراء) وعددها 18 مرشحاً لمنصب الخبير واختيار خمسة منهم لعضوية الجمعية العمومية، عن فوز كل من رعد حمودي 14 صوتاً، وخليل ياسين 17 صوتاً، وإبراهيم خليل ابراهيم 14 صوتاً ومهدي شواي 15 صوتاً وعلاء جابر 16 صوتاً.

وكانت الجولة الاولى اسفرت عن فوز ثلاثة أسماء هي رعد حمودي وخليل ياسين وابراهيم خليل، وبعد إجراء التصويت للجولة الثانية اضيف لهم مهدي شواي وعلاء جابر.

كما فاز كلٌ من عدنان طعيس وعلي ناظم سلمان ومحمد رياض جاسم ونور عامر جاسم ووحيد عبد الرضا بلجنة الرياضيين الاولمبيين.

وتم التصويت على اختيار عدنان طعيس رئيساً للجنة، وفازت، بيداء كيلان وشذى علي وعصماء عبد الحسين وليلى محمد ولينا صباح باللجنة الرياضية النسوية.

وتم التصويت لاختيار بيداء كيلان لرئاسة اللجنة النسوية.