انتخاب حيدر شنشول رئيساً لنادي الزوراء

شفق نيوز- بغداد

جرت يوم الجمعة، انتخابات نادي الزوراء لاختيار الهيئة الادارية الجديدة الدائمية لأربع سنوات لقيادة فريق النوارس.

وبدأت الانتخابات عند الساعة 4:00 عصراً في النادي الثقافي النفطي، ضمن العاصمة بغداد، وبحضور عدد من وسائل الإعلام.

وأسفرت نتائج الانتخابات، عن فوز حيدر شنشول رئيسا للنادي، عبد الأمير ناجي نائباً للرئيس، محمود كريم أميناً للسر، يحيى محمد أمينا مالياً، وعضوية كل من عامر قاسم، وعماد سعيد.

وجرت الانتخابات استناداً الى قانون الاندية الرياضة رقم 18 لسنة 1986 وتعديله رقم 37 لسنة 1988، بحضور أعضاء الهيئة العامة لاختيار هيئة إدارية دائمية تقود النادي لأربع سنوات مقبلة.