انتخابات نادي القاسم.. أربعة فائزين وجولة ثانية لتحديد باقي الأعضاء

شفق نيوز- بابل

انطلقت، اليوم الجمعة، انتخابات الهيئة الإدارية لنادي القاسم الرياضي لاختيار إدارة جديدة لمدة أربع سنوات، وفق قوانين اللجنة الأولمبية وقانون الأندية الرياضية.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، إلى مشاركة 19 مرشحا في الانتخابات، تم استبعاد أحدهم لعدم استكمال أوراقه الرسمية، فيما انسحب مرشح آخر بمحض إرادته، وصوّت 327 عضواً من الهيئة العامة.

وأسفرت الجولة الأولى عن فوز أربعة مرشحين فقط، وهم: رسول جاسم بـ222 صوتا، نجاح حميد كاظم بـ215 صوتا، نعيم رحيم جبر بـ 209 أصوات، فلاح حسن عبد بـ 196 صوتاً.

ولم يكتمل النصاب القانوني لتشكيل الهيئة الإدارية، التي تتكون من 5 إلى 10 أعضاء، ما دفع إلى تأجيل الجولة الثانية لتحديد بقية المقاعد.

وأكد المرشحون الفائزون أن تركيزهم سيكون على تطوير النادي وخدمة جميع الألعاب، مع اهتمام خاص بفريق كرة القدم الذي يمثل واجهة النادي.

بدوره، أشاد مستشار محافظ بابل لشؤون الشباب والرياضة علي عبيس عبيد، بمستوى التنظيم وشفافية الانتخابات، معربًا في حديثه لوكالة شفق نيوز، عن أمله في أن تشكل الجولة الثانية هيئة إدارية قادرة على النهوض بالنادي وتلبية طموحات جماهيره.