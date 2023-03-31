انتخابات.. رفعت عبود رئيساً لفرع اللجنة الأولمبية في ديالى

شفق نيوز / أقامت اللجنة الانتخابية المكلفة بإجراء انتخابات فروع اللجنة الأولمبية في المحافظات، اليوم الجمعة، المؤتمر الانتخابي لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة ديالى.

وأفرزت انتخابات الهيئة الإدارية لفرع اللجنة الأولمبية في محافظة ديالى فوز رفعت عبود حسين بمنصب الرئيس، وليث اسماعيل ابراهيم بمنصب نائب الرئيس، ونبراس كامل هدايت ممثلة للعنصر النسوي.

وتواصل اللجنة المؤلفة من علي البدري مدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية رئيساً ومعاونه ليث خضر جاسم واسعد ارزيج سمير عضوين، إقامة المؤتمرات الانتخابية في عموم محافظات البلاد على وفق النظام الداخلي لفروع اللجنة الأولمبية المعدّل والذي أقرّته الجمعية العامة للجنة الأولمبية في مؤتمرها الاستثنائي الأخير العام المنصرم.