انتخابات النادي البحري العراق.. علاء صابر رئيساً

شفق نيوز/ جرت على قاعة مديرية شباب ورياضة البصرة انتخابات الهيئة الإدارية للنادي البحري الرياضي للسنوات الاربعة المقبلة بأشراف لجنة من وزارة الشباب والرياضة وممثلية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ومديرية شباب ورياضة البصرة وقاضي بحضور 88 عضوا من الهيئة العامة المؤلفة من 92 عضوا .

وأسفرت الانتخابات عن فوز اللواء علاء صابر حاجم السعد بمنصب رئيس الهيئة الإدارية واللواء حميد رسن علاوي نائب للرئيس واللواء سمير عبد الله محمد أمينا للسر ومؤيد عبد المهدي جهل أميناً مالياً وعضوية كل من العميد صفاء عبد العباس ابراهيم والعقيد مدين مهدي والمقدم محمد رعد طه وحامد شذر علي .