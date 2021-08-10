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انتخابات الشرطة تسفر عن هيئة ادارية جديدة

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-10T12:34:39+0000
انتخابات الشرطة تسفر عن هيئة ادارية جديدة

شفق نيوز/ شهدت انتخابات نادي الشرطة الرياضي، يوم الثلاثاء، تنافساً حاداً بين المرشحين على مناصب الهيأة الإدارية الجديدة للنادي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الانتخابات جرت في بغداد، بحضور اعضاء الهيئة العامة والمرشحين على المناصب الإدارية.

وأضاف مراسلنا؛ أن النتائج النهائية بعد العد والفرز من قبل اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخابات، أسفرت عن تشكيل

هيئة ادارية جديدة لنادي الشرطة.

ولفت إلى الهيئة الجديدة تألفت من وهاب الطائي، علي الشحماني، علاء بحر العلوم صادق فرج، عبدالحليم فرهود، حسن خماط، عدي الربيعي، غالب الزاملي، تحسين الياسري.

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