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انتخابات الاولمبية العراقية.. توقعات بـ"تشتت" الأصوات و"صدمة" للوسط الرياضي

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-17T08:55:24+0000
انتخابات الاولمبية العراقية.. توقعات بـ"تشتت" الأصوات و"صدمة" للوسط الرياضي

شفق نيوز/ توقع صباح الكناني المرشح لمنصب النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية ان لايحصل المرشح الاكثر حظوظاً لرئاسة اللجنة الاولمبية العراقية في الانتخابات المقبلة على ثمانية أصوات فقط.

وقال الكناني لوكالة شفق نيوز، إن "المرشح الاكبر للرئاسة لن يحصل على الاصوات المتوقعة بسبب تشتت الاصوات التي ستشهدها الانتخابات المرتقبة".

واوضح ان "سبب ذلك هو لكثرة المرشحين لمنصب الرئيس وسوف يصدم الوسط الرياضي لما سيحدث في الانتخابات المقبلة". واشار الى ان "عددا كبيرا سيرشح لمنصب الرئاسة ابرزهم رعد حمودي واياد بنيان وفلاح حسن وعلي سماكة وطالب فيصل وآخرون".

وقال الكناني أنه "سيرشح نفسه لمنصب النائب الثالث من باب الخبراء، وسيكون منافسه خالد كبيان رئيس اتحاد السباحة".

ورجح ان "رعد حمودي سيكون خارج الحسابات الانتخابية لقلة شعبيته وعدم المقبولية من قبل اعضاء الهيئة العامة"، لافتا إلى ان "اياد بنيان هو اقوى المرشحين لمنصب الرئاسة".

يذكر أن الهيئة العامة للمكتب التنفيذي صادق على تشكيل هيأة مؤقتة لإدارة العمل الاولمبي في العراق برئاسة اكرم العوادي.

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