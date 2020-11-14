انتخابات اتحاد الكرة.. منع الصحفيين من التغطية والمراسلون يهددون بالانسحاب

شفق نيوز/ منعت اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي اليوم السبت، جميع وسائل الإعلام من تغطية وقائع الانتخابات، فيما هدد مراسلو القنوات الفضائية بالانسحاب من موقع الانتخابات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الي يحضر وقائع الانتخابات، إن اللجنة المشرفة منعت كل من لم يكن له علاقة بالانتخابات ومن ضمنهم وسائل الإعلام".

وأشار المراسل إلى أن الاجتماع متواصل في داخل اروقة قاعة تموز في فندق عشتار شيراتون.

ولفت إلى أن مراسلي القنوات الفضائية هددوا بالانسحاب لعدم السماح لهم بالدخول وتغطية ما يحدث داخل صالة تموز للمؤتمرات.

وأكد المراسل أن وكالة شفق نيوز تواكب الأحداث وتترقب أسباب عدم السماح بالدخول وتغطية انتخابات المكتب التنفيذي.