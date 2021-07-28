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انتخابات اتحاد الكرة.. صراع بين حيدر ودرجال وترشيح مجيد يربك حسابات السفاح

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-28T11:47:25+0000
انتخابات اتحاد الكرة.. صراع بين حيدر ودرجال وترشيح مجيد يربك حسابات السفاح

شفق نيوز/ ابدى رئيس نادي الكرخ المرشح لرئاسة اتحاد الكرة شرار حيدر، يوم الاربعاء، امتعاضه للاسلوب المتبع قبل الانتخابات المرتقبة لرئاسة اتحاد الكرة من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وقال حيدر لوكالة شفق نيوز، "استغرب من تصرفات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للاسلوب الغريب الذي ينتهجه لابعادي عن الترشيح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم".

واضاف، "لابد ان أحصل على اربع تثنيات من الاندية العراقية ضمن الهيئة العامة ليسمح لي بالترشيح للرئاسة لكني لم أحصل سوى على تثنية واحدة من نادي الحسين ولم يتبقَ سوى يومين لغلق الترشيحات".

واوضح حيدر ان "اندية تخشى منحي التثنيات خشية من عدنان درجال الذي يسيطر على الاندية من خلال منصبه كوزير".

واشار الى انه "يحاول الحصول على التثنيات التي من خلالها يتمكن للترشيح على رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم".

يذكر ان عدنان درجال وشرار حيدر رشحا نفسيهما لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم لكنهما لم يقدما اوراقهما رسمياً بعد.

وفي السياق قدم نائب رئيس الاتحاد السابق علي جبار اوراق ترشيحه رسمياً لمنصب النائب الاول لرئيس اتحاد الكرة.

كما قدم رئيس نادي اربيل عبد الله مجيد اوراق ترشيحه رسمياً لمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة.

وكان يونس محمود قد قرر الترشح لمنصب النائب الثاني لكنه لم يرشح لحد الان بعد ان اربك عبد الله مجيد حساباته بعد ترشيح نفسه للمنصب رسميا.

يذكر ان يوم الجمعة اخر موعد للترشيحات بعدها سترفض طلبات المرشحين.

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