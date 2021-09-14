انتخابات اتحاد الكرة العراقي.. خبير يؤكد: درجال يسير بالاتجاه الصحيح

شفق نيوز/ أكد الخبير الكروي وأمين عام اتحاد الكرة العراقي السابق احمد عباس، اليوم الثلاثاء، أن ترشيح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الى رئاسة الاتحاد "قانوني وحق مشروع".

وقال عباس لوكالة شفق نيوز، إنه لايوجد بكل المواد القانونية فقرة تمنع وزير من الترشيح، مبيناً أنه لم يطعن بآراء مجلس الشورى لكن انتخابات الاتحاد مرتبطة بالفيفا.

وأشار عباس إلى أن ترشيح درجال قانوني، مؤكداً أن ترشيحه جاء على قناعة ويسير على الطريق الصحيح.

وبشأن المرشحين لمنصبي النائب الاول علي جبار ولمنصب النائب الثاني يونس محمود، قال عباس، "لا يفوز النائب الاول ولا الثاني بالتزكية، ولكن فوزهما يأتي بعد انتخابات وحصولهما على عدد اصوات 50+ واحد".

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات رئاسة اتحاد الكرة العراقي صباح اليوم الثلاثاء 14 ايلول في مقر الاتحاد ببغداد، ويتنافس على منصب الرئاسة وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال والرئيس السابق للاتحاد الكابتن شرار حيدر.

وأمس الاثنين، أبدت الامانة العامة لمجلس النواب، موقفها من ترشيح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأرسلت الامانة العامة لمجلس النواب كتابا لمكتب رئيس الوزراء استناداً لرأي مجلس الدولة أكدت فيه أن "ترشيح وزير الشباب والرياضة يتعارض مع مهام وواجبات مركزه القانوني ويؤثر على استقلال الاندية والاتحادات الرياضية".

فيما أكد الوزير درجال، بأنه ليس ملزماً برأي الأمانة العامة لمجلس النواب، كون ارتباطه بالاتحاد الدولي للعبة.