انتخابات اتحاد الكرة العراقي.. اعتماد ترشيح صدام عزيز واستبعاد جواد الجبوري

شفق نيوز– بغداد

أعلنت لجنة انتخابات اتحاد كرة القدم العراقي، يوم الأحد، عن اعتماد ترشيح رئيس اتحاد صلاح الدين صدام عزيز، لعضوية الاتحاد في الانتخابات المقبلة، فيما استبعدت المرشح جواد الجبوري.

وقال عزيز لوكالة شفق نيوز، إن تقديمه كان قانونياً بعد استيفاء الشروط الانتخابية، مستنداً إلى الضوابط المعتمدة، لا سيما أنه فاز مؤخراً بانتخابات رئاسة اتحاد صلاح الدين الفرعي.

وأضاف أن جميع أوراق ترشيحه قُدمت للجنة الانتخابات التي لم تعترض عليها ووجدته مستوفياً للشروط، ما أدى إلى الموافقة على ترشيحه بالكامل.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت سابقاً أن لجنة الانتخابات قررت استبعاد العضوين المرشحين من صلاح الدين، وهما صدام عزيز، الرئيس الجديد للاتحاد الفرعي، وجواد الجبوري، رئيس الاتحاد الفرعي في السنوات الأربع الأخيرة.