انتخابات اتحاد الكرة.. استبعاد و انسحاب مرشحين من بغداد وكوردستان مع اغلاق الطعون

شفق نيوز- بغداد

تشهد انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم للدورة 2026-2029، تحولات دراماتيكية في قائمة المرشحين، حيث كشفت تفاصيل القوائم الأولية عن استبعادات طالت أسماءً بارزة في بغداد وانسحابات مفاجئة لممثلين عن إقليم كوردستان.

وقد عدد من المرشحين طعونا بعد استبعادهم من قبل لجنة الانتخابات لعدم انطباق الشروط عليهم، من بينهم المرشح لمنصب النائب الأول حكيم شاكر، والمرشح لمنصب النائب الثاني ياسر حلاوة، إضافة الى طعن من المرشحة وعضو الاتحاد الحالي رشا طالب ضد المرشحة الحالية صابرين حامد.

وستعلن لجنة الاستئناف نتائج هذه الطعون يوم السبت المقبل، على أن يتم إعلان الأسماء النهائية للمرشحين المقبولين يوم 8 أيار.

وشهدت القائمة أيضاً انسحاب مرشحين من إقليم كوردستان، من بينهم كوفند عبد الخالق ومرشح نادي أربيل سامان حمه، رغم حظوظهما بالفوز.

وتأتي هذه التطورات مع إغلاق لجنة استئناف انتخابات الاتحاد، أمس الثلاثاء، باب الطعون رسمياً وفق خارطة الطريق المعتمدة من الاتحاد الدولي (FIFA)، بانتظار إعلان النتائج النهائية يوم السبت المقبل، والكشف عن الأسماء المقبولة في الثامن من أيار، تمهيداً للاجتماع الانتخابي المقرر في بغداد يوم 23 أيار المقبل.