انتحار مدرب المنتخب العراقي ونادي الناصرية لألعاب القوى للمعاقين (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان مدرب المنتخب العراقي ونادي الناصرية لألعاب القوى أقدم على الانتحار وسط الشارع بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب المنتخب العراقي ونادي الناصرية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة أقدم على الانتحار رميا بالرصاص تحت جسر ابراهيم الخليل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "المدرب تم نقله للمشفى وهو بحالة خطرة جدا"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة، حيث فتح تحقيق بملابسات الحادث".