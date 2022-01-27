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امين فيليب: سأعيد الميناء الى التنافس و مهمتي صعبة لكني احب التحدي

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-27T07:30:48+0000
امين فيليب: سأعيد الميناء الى التنافس و مهمتي صعبة لكني احب التحدي

شفق نيوز/ أبدى مدرب نادي الميناء سعادته لتسلمه قيادة نادي الميناء للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال فيليب لوكالة شفق نيوز؛ ان "نادي الميناء نادي كبير وصاحب تاريخ ويعد من بين ابرز الاندية الجماهيرية العريقة"، مبينا انه يحز بنفسه أن يراه بهذا المركز المتأخر.

واضاف فيليب؛ ان قيادة الميناء شرف كبير له ولاي مدرب، مبينا أنه سيعمل من اجل اعادة هيبة فريق النادي لاسيما وأنه يقبع مع الفرق المؤخرة ومهدد بالهبوط.

ووعد بان الميناء سيظهر بشكل مغاير في المرحلة الثانية لاسيما بعد تعاون الهيئة الادارة لتوفيرها كل مستلزمات النجاح لمهمته.

واشار الى انه فضل التحدي بتدريب الميناء كونه يحب التحدي إذ سيسعى لبناء فريق جديد يقدم كرة قدم حقيقية ومستوى مختلف عما ظهر عليه في المرحلة الاولى.

وبين أنه وافق على تدريب الميناء ورفض عروض أخرى كمدرب مساعد بالمنتخب وعروض بالدوري الاردني نادي الميناء نادي كبير وشرف لأي مدرب أن يقوده، وان المهمة صعبة لكننا سنقاوم صعوبتها ونسعى لانقاذ الميناء العريق.

ودعا كافة الاطراف الادارة واللاعبين والجمهور للتعاون لانقاذ فريق نادي الميناء وإعادة مستواه بشكل يليق مع اسمه العريق.

وأكد أنه تعاقد رسميا مع إدارة الميناء لقيادة فريقه للمرحلة المقبلة وتم تقديمي لوسائل الإعلام.

ويحتل الميناء بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدوري الممتاز المركز 19 برصيد 14 نقطة.

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