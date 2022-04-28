"امتدح" الملاك الفني الإيراني .. اتحاد المصارعة يستعد لآسيا ببطولتين في بغداد

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الخميس، عن إقامة بطولتين في وقت واحد لفئتي الناشئين والأولمبي بالمصارعة الحرة والرومانية، وفيما بيّن أن البطولتين ستتيحان إختيار افضل اللاعبين للمشاركة الآسيوية المقبلة، أكد "رضاه التام" عن الملاك الفني وإنجازاته المتحققة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم لشفق نيوز ، ان "بغداد ستستضيف بطولتين في وقت واحد لفئتي الناشئين والاولمبي ولفعاليتي الحرة والرومانية"، مبيناً أن "البطولتين ستنطلقان في الخامس من شهر أيار المقبل وعلى قاعة المركز التدريبي للمصارعة في قاعة الشعب".

وأضاف أن "البطولتين هما من ضمن منهاج اتحاد المصارعة للعام الحالي، وستتيحان للملاك الفني الإيراني اختيار الأفضل فنياً من اللاعبين للمشاركة بهم في بطولتي آسيا للناشئين والأولمبي تحت سن 23 عاما التي ستقام في قرغيزستان".

وبيّن المسؤول الأول أن "الاتحاد أمّن كل مقومات النجاح للمنتخبين، ومنها إقامة معسكرين أحدهما داخلي والآخر خارجي سيقام في تركيا أو أذربيجان أو إيران.

وتابع رئيس الاتحاد إن "الملاك الفني الإيراني الذي تم التعاقد معه مؤخراً تحت إشراف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كان له دور كبير في تطوير قدرات اللاعبين ، وحقق مع المنتخب نتائج جيدة كان آخرها النجاح الكبير الذي تحقق في بطولة العرب التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية وحصل منتخبنا على 37 وساماً ملوناً بواقع 19 وساماً ذهبياً و 15 فضياً و3 نحاس".